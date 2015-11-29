بالصور.. رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقليوبية يتسلم مقر قطاع جنوب

تسلم المستشار ربيع قاسم رئيس نادى قضاة القليوبية مقر اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بنادى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وتضم لجان شبرا الخيمة أول وثان وقليوب والقناطر وشبين القناطر والخانكة، وذلك المظاريف الخاصة بالانتخابات من لجان شبرا الخيمة وبنها.

من جانبه، أكد المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية ورئيس نادى قضاة القليوبية، ان عملية تسليم القضاة المشرفين على الانتخابات بالقليوبية للأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية بدأت اليوم وحتى غد الأحد مؤكدا لـ"اليوم السابع" أن الانتخابات ستجرى فى 9 دوائر فقط على مستوى محافظة القليوبية بعد فوز المخرج خالد يوسف بمقعد دائرة كفر شكر.

كما بدأت تتوافد القوات المسلحة على لجان القليوبية التى تضم (بنها، ومركز بنها، الخانكة، القناطر الخيرية، شبين القناطر، شبرا الخيمة أول، شبرا الخيمة ثان، طوخ، قليوب، مركز قليوب، الخصوص والعبور، قها) والتى تتولى تأمين انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب فى محافظة القليوبية، والتى تبدأ صباح "الثلاثاء "، وتستمر لمدة يومين، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية.

وأعلنت مديرية أمن القليوبية حالة الطوارئ القصوى استعداداً جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية التى سوف تجرى يومى "الثلاثاء" و"الأربعاء"، وعقد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية والمستشار العسكرى بالمحافظة اجتماعاً برؤساء القطاعات ومدير المباحث، لمناقشة كل الترتيبات النهائية الخاصة بالانتخابات، وتأمين مقار اللجان والقضاة على مستوى الأقسام والمراكز وقرى المحافظة.

وأكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، أن عناصر القوات المسلحة تتسلم لجان الانتخابات بمدارس القليوبية وتسكين جميع القوات المشاركة فى عمليات التأمين سواء من القوات المسلحة أو قوات الأمن داخل المقارات الانتخابية.

بدوره، أكد اللواء السعيد عبد المعطى، السكرتير العام للمحافظ، أن عدد اللجان الفرعية بالمحافظة يبلغ 608 لجان فرعية تمثل 433 مركزاً انتخابياً تشرف عليها 15 لجنة عامة تم إعدادها وفقا للشروط التى حددتها اللجنة العليا. وأكد إعداد 8 غرف عمليات فرعية بمختلف أنحاء المحافظة للقضاء على أية معوقات، بالإضافة إلى تأمين مقار اللجان بالتنسيق بين القوات المسلحة والشرطة، وتوفير 73 سيارة إسعاف بالقليوبية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وبنوك الدم.

ومن جانبها بدأت شركة توزيع الكهرباء شبرا الخيمة، فى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية والدفع بوحدات ديزل للطوارئ، لتأمين التغذية الكهربائية للجان خلال الانتخابات البرلمانية وعمليات فرز الأصوات.

وبفوز خالد يوسف بأحد مقعدى دائرة كفر شكر وأحمد بدوى بأحد مقعدى دائرة طوخ – يتنافس فى جولة الإعادة بالقليوبية 44 مرشحًا لحصد 22 مقعدا بكامل دوائر المحافظة الـ 10 "مركز بنها - قسم بنها - كفر شكر - طوخ - القناطر - قليوب، - قسم أول شبرا، - قسم ثان شبرا - الخانكة والخصوص والعبور - شبين القناطر".

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد بواقع "واحد" لدائرتين و2 لدائرتين و3 مقاعد لـ5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".



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