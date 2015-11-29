التليفزيون الفرنسى يصور حلقات من برنامج "أسرار تاريخية" فى 5 محافظات

أعلن عبد الحكيم حسين مدير عام الهيئة العامة لتنشيط السياحة بأسوان، أن التليفزيون الفرنسى سيصور حلقتين كاملتين فى 5 محافظات من ضمنها محافظة أسوان خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.

وأكد حسين فى بيان له اليوم، أن ذلك يأتى ضمن سعى وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة أسوان للترويج والدعاية للمناطق الأثرية والمعالم السياحية بأسوان، لافتا إلى أن المواد الفيلمية التي سيصورها الوفد خاصة ببرنامج "أسرار تاريخية" للتليفزيون الفرنسى، بينهما حلقتين عن الإسكندر الأكبر وكيلوباترا خلال رحلة الوفد بمصر، لافتا إلى أن رحلة الوفد تشمل محافظات أسوان والأقصر والقاهرة والإسكندرية للتسويق للسياحة الأثرية والثقافية.

وأوضح حسين، أن محافظ أسوان مصطفى يسرى وسامى محمود رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة وجها بتقديم كافة التسهيلات للوفد خلال زيارتهم لأسوان لإنجاح مهمتهم وخاصة أن ذلك سيعكس الصورة الايجابية للمقومات السياحية بأسوان والقادرة علي جذب المزيد من الحركة السياحية في الموسم الحالي.

وتابع حسين: كما سيؤكد ذلك علي عودة الأمن والأمان والاستقرار التي تشتهر به هذه المحافظة العريقة والتي تعتبر ملتقي للحضارات ومجمع للأديان.

وأكد مدير عام الهيئة العامة لتشيط السياحة، أن متابعة الإعلام الفرنسي للمقومات السياحية بأسوان يأتي بعد نجاح التغطية الإعلامية للوفد الفرنسي الذي ضم 50 شخصية من كبار الشخصيات العامة الفرنسية ومنظمي الرحلات وممثلي الإعلام الفرنسي بحضور وزيري السياحة والأثار ومحافظ أسوان فعاليات مهرجان تعامد الشمس في 21 ، و 22 أكتوبر الماضي بمدينة أبو سمبل السياحية ضمن الرحلة التعريفية التي نظمتها وزارة السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة ممثلة في المكتب السياحي بفرنسا لهذا الوفد في ذلك التوقيت .

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