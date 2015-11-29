اعتماد مركز ضمان الجودة بجامعة الزقازيق بشهادة الأيزو 9000:2008

قالت الدكتورة وفاء فوزى مديرة مركز ضمان الجودة بجامعة الزقازيق إنه تم اعتماد المركز بشهادة الأيزو 9000:2008 لكافة وحداته وهى الإدارة العليا – الدعم الفنى – الاستشارات – الرقابة – التدريب – البيانات والمعلومات – الشؤون الإدارية والمالية لمدة 3 سنوات فى الفترة من 2015 - 2018 من قبل شركة مودى انترناشونال (INTERTek International for Management Services).

وأضافت أن اللجنة الممثلة للجهة المانحة قامت بفحص جميع الاجراءات المنظمة للعمل بالمركز بجميع الوحدات كما تم الاطلاع على جميع الأنشطة والخدمات المستحدثة بالمركز التى أدت إلى تطوير الخدمات المقدمة منذ آخر تجديد للاعتماد فى 2013.

ووتابعت : اللجنة أشادت بدور المركز فى تقديم خدمة الدعم الفنى لكليات ومعاهد الجامعة وعلاقة المركز المتميزة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والخدمات التدريبية المقدمة من المركز من خلال وحدة التدريب.كما أثنت على سير العمل فى وحدة الاستشارات وحدة الرقابة التى تراقب جميع العمليات بالمركز.

واشارت الدكتورة وفاء فوزى إلى أن المركز يعمل بالتعاون مع إدارة الجامعة تحت إشراف الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة على تهيئة كليات ومعاهد الجامعة وإدارتها للوفاء بمتطلبات تحقيق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بهدف الحصول على الاعتماد من خلال نشر ثقافة الجودة، والتدريب وتقديم الدعم الفنى، والمساهمة فى عملية التحسين المستمر للأداء، وصولا لكسب ثقة المجتمع فى مخرجات الجامعة من الخريجين والأبحاث العلمية وخدمة المجتمع.

وأضافت مروة عباس نائب مدير المركز أن المركز يسعى دائما للتطوير والتحسين المستمر من خلال تبنى المعايير العالمية التى تضمن التطبيق السليم لنظام ادارة الجودة بالمركز واستحداث الكثير من الخدمات والأنشطة التى تفيد وتؤدى إلى تطوير المجتمع الجامعى والمدنى وتحقيق رضائه، وهذا من شأنه حصولنا دائما على الاعتماد.

تجدر الإشارة أنه تم اعتماد نظام إدارة الجودة بالمركز لأول مرة بشهادة الأيزو 9000:2008 فى نوفمبر 2010، وتم تجديد الشهادة لأول مرة فى 2013.