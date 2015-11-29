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بالفيديو: طبيبة لبنانية تقتحم عالم الغناء

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السبت 28-11-2015 22:38

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

أثارت عالمة الأبحاث الطبية و رئيسة مجلس إدارة شركة "كلينغروب" الرائدة في تطوير القطاع الصحي، ورئيسة مؤسسة محمد شعيب الخيرية Hope MCF ، الدكتورة ناديا شعيب، ضجّة حولها طوال الأسبوع الفائت، بعد قرارها اقتحام عالم الغناء بأغنية بعنوان "عيونك عنواني" (كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان رواد رعد، توزيع داني الحلو، إخراج فادي حداد).
الأغنية التي أطلقتها شعيب في مؤتمر صحافي في فندق "Hillton"، في بيروت، اعتبرتها أنشودة حب الابنة لأبيها في الذكرى العاشرة لرحيله، وهي قصة فتاة تشرّبت الكفاح والطموح وحبّ الخير من أبيها، وأكملت المشوار إلى أعلى الأحلام بالعلم والعمل والخير، وتوّجتها بموهبتها الفنية في ذكرى أبيها العاشرة لتهديه نجاحاتها بأغنية من القلب، ولتصبح الأغنية نشيد محبة ووفاء لكل أب صالح مسؤول.
شارك في المؤتمر الصحافي نخبة فنية، شاركت في هذا العمل، بالإضافة إلى النقيبين الدكتور افتيموس و الدكتور نصور والدكتورة رندى حماده، رئيسة دائرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة، والدكتور معز الشهدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنوك الحياة الكريمة، إلى جانب الشخصيات من المجتمع الطبي والعلمي والأكاديمي والخيري والصحافي وعالم الأعمال، الذين أعلنوا جميعاً ترحيبهم ودعمهم لتكريس مفهوم الفن النبيل لأهداف إيجابية وخيرية.
تقول د.ناديا شعيب، في هذه المناسبة، إنها تهدف من خلال تجربتها الفنية إلى أن يكون الفن رسالة في خدمة القضايا الاجتماعية بالأسلوب الفني الراقي المعطاء. وركّزت الدكتورة شعيب على أهمية الفن والموسيقى الراقية للمساهمة بعلاج بعض الأمراض، وفق ما تعترف به بعض الأبحاث العلمية العالمية (علمmusic therapy ) التي تعتمدها بعض المستشفيات العالمية الكبرى.
وفي دردشة مع "سيدتي نت"، قالت د. ناديا: "الغناء هو هوايتي منذ أن كنت صغيرة، وأنا أعبّر عن كلّ أحاسيسي في الغناء، وعندما أكون حزينة أهرب إلى الغناء، وأشجع من لديه رسالة إنسانية أن يقوم بإيصالها بالطريقة التي يراها مناسبة".
تابعوا الفيديو ماذا قال كل من صناع العمل عن الأغنية

 

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سيدتي

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