بالفيديو..نيكول سابا ويوسف الخال يدعمان حملة من دون سكر

قدم كل من الممثل يوسف الخال وزوجته نيكول سابا الدعم لحملت "سيدتي من دون سكر"، التي أطلقت برعاية مجلتَي "سيدتي" و "الجميلة". نيكول دعت كلّ من يرغب في الحفاظ على صحته إلى دعم حملة "سيدتي" و"الجميلة" "حلوين من دون سكر".



وتابعت: "ليس من الخطأ أن نتناول حلوى من دون سكر، فالمهم أن نحافظ على صحتنا وروحنا الجميلة". وأضافت: " أنا أتناول الشوكولاتة الذي تحتوي على 0 % سكر، ومذاقها لذيذ جداً".



من جهته، دعا يوسف الخال بالشفاء "لكلّ من يعاني من هذا المرض الصعب، وعلاجه أصعب"، متمنيا على كل من يعاني منه أن يبقي إيمانه بالله، لأن الله يرى كل شيء".

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