"ذا فويس": شيرين تلتقط أول "سيلفي" لها مع الجمهور وكاظم يحضر لمفاجأة

بيروت_علي حلاّل

استمرت وتيرة الحماس والتحدي بين المدربين الأربعة في "ذا فويس" كاظم الساهر شيرين عبد الوهاب وعاصي الحلاني وصابر الرباعي في الحلقة الثانية من العروض المباشرة من برنامج "ذا فويس" بموسمه الثالث.

الحلقة الثانية من النتائج لم تعجب الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين شنوا هجوماً على البرنامج لإستبعاد السوداني أمجد شاكر، حيث شكل خروجه غضباً كبيراً لمحبيه، واتهموا المدربين بالعنصرية واعتبروا أن خروجه خسارة للبرنامج.

من جهة ثانية، لوحظ أن لبنان يملك حصة الأسد هذا الموسم، حيث تأهل للمرحلة المقبلة 6 مشتركين، سينافسون على لقب "ذا فويس". وأشارت المعلومات إلى أن كريستين حبيب تلقى دعماً قوياً ونسبة جماهيريتها ترتفع يوماً بعد يوم.

وشكل خروج المشتركة اللبنانية رنين الشعار صدمة لمدربة الصوت عبير نعمة التي كانت تتابع الحلقة من داخل الستوديو، ورغم غناؤها بالفرنسية والعربية، إلا أنها لم تحظى بنسبة تصويت عالية، كذلك قام صابر باستبعادها من فريقه.

الأقوى كان في الحلقة نداء وعلي يوسف، حيث تلقيا دعماً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فنداء تحدت بحجابها كل الصعوبات لإيصال موهبتها. وعلي تلقى دعماً كبيراً من الجمهور الذي كان بأغلبيته من العراق في الستوديو.

ويبدو أن عدوى "السيلفي" التي درجها قيصر الغناء بالتقاطها مع الجمهور في الستوديو، وصلت إلى النجمة شيرين، التي ولأول مرة تتجه إلى الجمهور وتلتقط معهم صور "سيلفي"، دون أن تتذمر من أحد. وبات واضحاً أن لجنة أعضاء تحكيم "ذا فويس" هم الأنجح عربياً بحكم الصداقة التي تجمع بينهم وهذا ما يظهر واضحاً خلال عرض البرنامج.

شيرين اعترفت بخطئها بعد أن أدت أغية النشيد المصري، نظراً للخوف الذي يسيطر عليها حينما تصعد على خشبة المسرح، وهذه ميزة تمتلكها شيرين، وهذا ان دلّ على شيء يدل كم أنها متصالحة مع نفسها وتنتقد نفسها قبل أن ينتقدها أحد آخر.

وتواجد في الستوديو زوج مقدمة "ذا فويس" إيميه صياح ووالديها، حيث قاما بالتقاط الصور لها خلال وقوفها على المسرح، ولكنه يرفض الأضواء والمقابلات.

كذلك كان حاضراً في الستوديو الفائز في لقب "ذا فويس" في الموسم الثاني ستار سعد الذي قال لـ"سيدتي نت" انه اليوم وبعد أن كان مشتركاً يشاهد أمامه المواهب الجديدة لتشجيعها"، مشيرا الى أن "التغيير الذي طرأ على المسرح والـ"V room" أضافا مزيداً من النجاح على البرنامج".

وكشف ستار أن "كاظم الساهر أهدى ستار أغنية من أغانيه ليعيدها بصوته، مفضلاً عدم الكشف عن اسمها لتبقى مفاجأة للجمهور".