يحي الفخراني يحتفل بتجاوز "ليلة من ألف ليلة" المليون الثاني

في سابقة لم تعهدها مسارح الدولة في مصر استطاع أن يحقق النجم القدير يحي الفخراني إيرادات بعرضه المسرحي "ليلة من ألف ليلة" تجاوزت حاجز الـ 2 مليون جنيه.

وكان الفخراني أيضاً قد حقق المليون الأول منذ شهور قليلة ما يعني أن الإقبال على العرض كثيف للغاية، وبهذه المناسبة قرر الفخراني أن يحتفل بالمليون الثاني اليوم الأحد على خشبة المسرح القومي مع صناع العرض لطفي لبيب، محمد محسن، هبة مجدي ونجوم المسرح القومي ,الصحافيين والإعلاميين.