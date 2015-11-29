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حبس قوادة تدير شبكة آداب من الطالبات فى مدينة السلام

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حبس قوادة تدير شبكة آداب من الطالبات فى مدينة السلام حبس قوادة تدير شبكة آداب من الطالبات فى مدينة السلام
أمرت نيابة السلام، برئاسة المستشار أحمد دبوس، اليوم، الأحد، بحبس قوادة وساقطة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بإدارة شقة للدعارة بمدينة السلام.

البداية عندما وردت للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد قيام "أيمان.ع" مسجلة آداب وسبق اتهامها فى قضية سرقة مسكن، فعل فاضح، بإدارة شقة بدائرة قسم أول السلام للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات من طالبات الجامعة وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 300 جنيه فى الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء علاء عزمى، مدير مباحث الآداب، بسرعة القبض على المتهمين فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية ضمت العميد محمد الشربينى، والعقيد عماد العوضى، والمقدم طاهر إخلاص، الضباط بمباحث الآداب، وتم مداهمة الشقة وضبط المتهمة وكل من "م.ك" طالبة بكلية التجارة، "أمنية.م" طالبة بجامعة خاصة، "ج.و" شيف بمطعم.

وتم العثور على 3 هواتف محمولة، 500 جنيه، 1 واقى ذكرى، ملابس داخلية وخارجية للمتهمين .

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