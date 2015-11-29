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إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بمركز سمسطا غرب بنى سويف

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إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بمركز سمسطا غرب بنى سويف إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بمركز سمسطا غرب بنى سويف
أصيب اليوم الأحد، 10 أشخاص بجروح وكسور، فى حادث تصادم 2 "توك توك" أمام قرية المحمودية التابعة للمركز.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزى، يفيد بوصول عشرة مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتلقوا العلاج وغادروا المستشفى.

دلت تحريات الرائد أحمد عبد العظيم رئيس مباحث المركز، أن المصابين من قرية طلا التابعة لمركز الفشن وكانوا فى طريقهم إلى مركز سمسطا، إلا أن السرعة الزائدة ورعونة السائقين تسببت فى التصادم، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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