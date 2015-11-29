تجنبا لأمراض القلب.. لو انت مريض سكر ابعد عن الدخان والأتربة

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أفادت أن التعرض لملوثات الهواء والضباب الدخانى بما فى ذلك الغبار وعوادم السيارات يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب للنساء الذين يعانين من مرض السكرى.

وقد أثبت بحث سابق، أن التعرض لملوثات الهواء يرفع من فرص الإصابة بأمراض القلب، لكن وجد العلماء خلال الدراسة الحديثة أن مرضى السكرى معرضون للإصابة بشكل خاص وضخم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 114000 من النساء الأمريكيات، ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخرا فى عدد نوفمبر من مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن النساء اللاتى يعانين من مرض السكرى ارتفعت لديهم فرص الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين بنسبة 44%، كما ارتفع خطر إصابتهن بالسكتة الدماغية بنسبة 66% وذلك مع التعرض الطويل للجسيمات الملوثة للهواء.

وقال مؤلف الدراسة خايمى هارت، أستاذ الطب فى مستشفى بريجهام ومستشفى النساء فى بوسطن، أن أمراض القلب مرتبطة أرتباط وثيق بمرض السكرى، الذى يصيب 29 مليون شخص فى الولايات المتحدة، ونحو 65 % من الذين يعانون من مرض السكرى يموتون من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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