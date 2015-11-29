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بالصور.. المرصد: غارات روسية تقتل 18 على الأقل بشمال غرب سوريا

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بالصور.. المرصد: غارات روسية تقتل 18 على الأقل بشمال غرب سوريا بالصور.. المرصد: غارات روسية تقتل 18 على الأقل بشمال غرب سوريا
قال المرصد السورى لحقوق الانسان إن ضربات جوية يعتقد إنها روسية قتلت 18 شخصا على الأقل وأصابت عشرات فى بلدة أريحا فى شمال غرب سوريا اليوم الأحد.

اليوم السابع -11 -2015

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد إن 60 شخصا على الأقل قتلوا وأصيبوا فى الهجوم. وذكر تلفزيون أورينت الموالى للمعارضة إن 40 شخصا على الأقل قتلوا. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقارير من مصدر مستقل.

اليوم السابع -11 -2015

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين فى وزارة الدفاع الروسية للحصول على تعقيب. وينفذ سلاح الجو الروسى غارات جوية دعما للرئيس السورى بشار الأسد منذ 30 سبتمبر.

اليوم السابع -11 -2015

وتقع أريحا فى محافظة ادلب التى تهيمن عليها جماعات معارضة مسلحة بينها جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا. والمحافظة ليست معقلا لتنظيم داعش التى تسيطر على مساحات واسعة فى شرق البلاد.

اليوم السابع -11 -2015

كان الجيش السورى انسحب من أريحا فى مايو مع تقدم تحالف من جماعات مسلحة بينها جبهة النصرة فى ادلب خلال هجوم أسفر عن سقوط المحافظة فى يد المعارضة.

اليوم السابع -11 -2015

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