محكمة عراقية تؤجل محاكمة 36 متهما فى "مجزرة سبايكر" لـ 27 ديسمبر

قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الأحد، تأجيل محاكمة 36 متهما فى قضية "مجزرة سبايكر" إلى 27 ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضى عبد الستار بيرقدار- فى تصريح صحفى- أن المحكمة الجنائية المركزية فى بغداد بدأت اليوم بمحاكمة المتهمين، مشيرا إلى أن أحد المتهمين لم يحضر الجلسة لدخوله المستشفى عقب إصابته بخفقان فى القلب وارتفاع فى ضغط الدم.

وأوضح أن المحكمة قررت تأجيل المرافعة لتعذر السير فى الدعوى القضائية دون حضور جميع المتهمين.

يذكر أن محكمة التحقيق المركزية العراقية التى تنظر جريمة "مجزرة سبايكر" أحالت يوم الأربعاء 11 نوفمبر 36 متهما إلى محكمة الجنايات المركزية.. وكانت محكمة الجنايات المركزية قد قضت فى 8 يوليو الماضى بإعدام 24 متهما فى جريمة "مجزرة سبايكر"، وأفرجت عن أربعة آخرين لم تثبت إدانتهم.

على صعيد آخر، لفت بيرقدار إلى أن مجلس القضاء الأعلى شكل مؤخرا 8 لجان تحقيق من القضاة فى بغداد تنتقل إلى مراكز الشرطة لإنجاز الدعاوى التى لم تعرض على القضاء، وأضاف أن عددا من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين القضائيين تم تخصيصهم للتفرغ من أجل إنجاز هذه المهمة، وتم خلال الشهر الحالى إنجاز 4167 قضية.

يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفذها تنظيم (داعش)، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر فى يوم 11 يونيو/حزيران 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ومدينة الموصل بمحافظة نينوى، حيث أسروا 1700 جندى وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رميا بالرصاص ودفن بعضهم أحياء، وقد صور عناصر (داعش) المجزرة، التى نجا منها بعض الجنود العراقيين، ورووا ما حدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.

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