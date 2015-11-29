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نبيل العربى يبحث مع مارتن كوبلر جهود دعم الاستقرار فى ليبيا

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نبيل العربى يبحث مع مارتن كوبلر جهود دعم الاستقرار فى ليبيا نبيل العربى يبحث مع مارتن كوبلر جهود دعم الاستقرار فى ليبيا

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى ظهر الأحد، بمقر الجامعة العربية المبعوث الدولى الجديد لليبيا مارتن كوبلر.

ويهدف اللقاء إلى استعراض الجهود التى تبذل لدعم الاستقرار فى ليبيا، كما يهدف إلى استعرض الاتصالات مع الأطراف الليبية، ورؤية المبعوث كوبلر لكيفية التحرك قدماً، وصولا إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تحقيقا لاستقرار الدولة الليبية، ولما يمثله ذلك من مراعاة لمصالح الشعب الليبى من أجل تمكين حكومة الوحدة الوطنية من توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وضمان أمن وسلامة كافة أفراد الشعب الليبى.
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