مسجل خطر يقتل نقاشا بعد استهزائه به فى أكتوبر

ألقت مباحث الجيزة القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل نقاش بأكتوبر، وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم استهزأ بالمجنى عليه ونشبت بينهما مشاجرة، قام خلالها المتهم بطعنه بمطواة ما أسفر عن مقتله.

تلقى المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد بمقتل "سعيد.ع" نقاش نتيجة إصابته بطعنة نافذه بالبطن .

وتبين بإجراء التحريات أن المجنى عليه كان بصحبة عدد من أصدقائه، وأثناء توجههم لمنزل أحدهم فوجئ بمسجل خطر يدعى "عماد.ا" يستهزئ به، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، حيث أشهر المسجل مطواة وطعن بها النقاش وفر هاربا .

تم ضبط المتهم بعد إعداد كمين له، وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.