حبس 3 من الشرطة لتقاضيهم رشوة مقابل تسليم سيارة متحفظ عليها بالشرقية

قررت نيابة بلبيس العامة، اليوم، برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 3 من أفراد الشرطة وهم رقيبان وخفير نظامى، من قوة مركز شرطة بلبيس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة، وذلك لقيامهم باستغلال وظيفتهم للتربح وتسليمهم سيارة من المتحفظ عليها لمالكها مقابل 1500 جنيه من وحدة مرور بلبيس، حيث أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة .

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بضبط رقيبى شرطة وخفير نظامى من قوة المركز، لتقاضيهم رشوة مقابل تسهيل تسليم سيارة من ضمن أحراز المركز المتحفظ عليها .

وتبين من التحقيقات أن "محمد.ال" مالك السيارة اتفق مع كل من "ح.ع.ال" رقيب أول بمركز بلبيس، و"ح.ع" رقيب أول بالمركز، و"ال.ب" خفير نظامى من قوة المركز، بتسهيل حصوله على السيارة مقابل دفع مبلغ 1500 جنيه لهم .

وتبين من التحريات قيام المشكو فى حقهم بالحصول على 1500 جنيه وتسليمه السيارة، وتبين من التحقيقات أن المأمور علم بالواقعة، واكتشف أن السيارة لم تتم إعادتها إلى أرض الوزارة، خاصة أنها كان متحفظا عليها طبقا لمخالفة مرورية.

>وتم ضبط الرقيبين والخفير ومالك السيارة والسيارة، واعترف مالك السيارة فى محضر الشرطة بدفع 1500 جنيه للرقيبين والخفير، مقابل تسهيل حصوله على السيارة المحجوزة منذ فترة بأرض الوزارة على خليفة مخالفة مرورية، وتم تحرير المحضر رقم 12868 إدارى مركز بلبيس وجار العرض على النيابة العامة.