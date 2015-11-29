بعد توقف 8سنوات.. استكمال العمل في مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط

أكد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، أن جامعة الأزهر لها أهمية كبيرة باعتبارها أحد أهم قلاع العلم في مصر ومنارة العالم الإسلامي وطريق الوسطية، جاء ذلك خلال استقباله الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر خلال زيارته لمحافظة أسيوط يرافقه الدكتور أسامة عبدالرؤوف رئيس فرع جامعة الأزهر وأحمد عباس أمين عام الفرع بأسيوط بحضور اللواء ماجد السيد سكرتير عام المحافظة.

وقال المحافظ: إن رسالة الأزهر لم تكن أبدا خاصة بمصر وإنما امتدت بإشعاعها طوال تاريخه إلى العالم الإسلامي كله من المغرب إلى إندونيسيا وقال: إن الأزهر هو “مكون أساسي في قوة مصر الناعمة” وأضاف ياسر الدسوقي بان منهج مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة وسطي ومعتدل يقوم على مواجهة تزييف الحقائق وتلويث العقول وتصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة الأزهر أن أساس عمله هو الميدان وتقريب وجهة النظر بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس وحل مشكلاتهم وخلق روح طيبة في التعامل داخل الجامعة لافتا إلى أن الهدوء الذي تتمتع به جامعة الأزهر حاليا جاء نتيجة العمل من خلال الطلاب وبالتواصل الدائم معهم.

وقال عزب: إن إدارة الجامعة تسعى حاليا لاستكمال العمل بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط والتي توقف العمل فيها منذ عام 2007 بعد حل مشكلات التعثر المالي بين الشركة المنفذة والبنك القائم على التمويل وأوضح أنه قد تم حل مشكلة المستشفى الجامعي في مدينة نصر والتي توقف فيها العمل لفترة واستطعنا توفير الأجهزة والعمل في 30 % من المستشفى وجار استكمال 70 % من حجم الأعمال.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أنه بدأ العمل بكلية الشريعة والقانون وتم اعتماد 10 ملايين جنيه لها كما تم اعتماد خمسة مليون جنيه لإنشاء سور الجامعه وعمل بوابة بتكلفة إجمالية قدرها مليون جنيه.

وأكد عزب استقلال فرع أسيوط من الناحية التعليمية واعتماد النتائج وتبعيته للجامعة الرئيسية في الشهادات والدراسات العليا والشئون المالية مشيرا إلى استمرار عمل لجان المتابعة من جامعة الأزهر والتي قامت بخصم 15 يوما من 36 عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط بسبب أخطاء إدارية وعدم الانتظام في مواعيد المحاضرات.

هذا وقد تفقد عزب 9 كليات بجامعة الأزهر فرع أسيوط والتقى العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للوقوف على مشاكلهم كما قام بتكريم طلاب الجامعة والذين حصلوا على المركز الثالث في أسبوع شباب الجامعات.