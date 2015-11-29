لعلاج الصداع اشرب ميه

الصداع هذا العرض المؤرق المزعج الذى يصيب صاحبه بآلام بالرأس مبرحة، تجعله لا يقوى على فعل شىء، فالصداع يعمل على تشتيت الذهن وإضعاف التركيز، وتقليل نسبة الفهم والاستيعاب، ولا شك أن الصداع يزيد من عصبية المريض وتوتره وقلقه. الصداع مشكلة مؤرقة

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>أكدت الدكتورة بسمة أحمد أخصائية التغذية العلاجية خلال حديثها عن الصداع، أنه العرض الذى له الكثير والكثير من الأسباب التى لا يمكن حصرها، فقد يكون مصاحبا أو عرضا لمرض عصوى أصاب المريض، كما قد يكون الصداع عرضا مرضيا لمشكلة نفسية يمر بها المريض أيضا، كالقلق والاضطرابات النفسية، أو قد يكون الجوع السبب فى الشعور بالإعياء وبالتالى ألم الرأس. الصداع والمياه

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>وتعتبر بعض الأطعمة والسوائل الطبيعية حسب توضيح أخصائية التغدية، سببا فى المساعدة على التعجيل بالتخلص وعلاج الصداع وألم الرأس، ولذا لابد من الاعتماد عليها بحانب الأدوية ومسكنات الصداع تحت إشراف طبى متخصص، والمياه هى المخلص الأول من جفاف الجلد والجسم والسبب فى رطوبته، لأن جفاف الجسم وقلة سيولته السبب فى الإصابة بالصداع، ولذا فشرب ٤ إلى ٦ أكواب من المياه فور الإصابة بالصداع، بجانب التدليك المستمر لمؤخرة الحواجب، ولخلف الأذن وحولها، مع تناول ملعقة صغيرة من العسل، والاسترخاء التام وفرد الجسم والأطراف، مع ممارسة الشهيق والزفير المنتظم من الأنف والفم، مع تخفيف التوتر والجلوس وحيدا والنوم وإغماض الغين ما لا يقل عن العشر دقائق، يساعد فى التخلص السريع من الصداع.

شبكةعيونالإخبارية

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