حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاحد 29/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم لبرج الثور:

حظك اليوم لبرج الجدى الأحد 2015/11/29

>قراراتك الحكيمة تجنبك حدوث الكثير من الخسائر التى ربما كانت ستحدث لك فى الفترة الحالية.>حاول أن تأخذ إجازة لمدة يومين تتفرغ فيها للحبيب فقط، لتحاول أن تقضى معه وقتا يعود بكما إلى المشاعر الرقيقة والشعور بالحب من جديد.>حاول الابتعاد عن الأمور التى قد تؤثر على صحتك، إذا يجب عليك الاهتمام بحالتك الصحية واتباع إرشادات الأطباء التى وصفوها لك.>يرى علماء الفلك أن عام 2015 من أهم الفترات فى حياتك، إذا أن الفرصة مناسبة اليوم للتخلص من الضغوط وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك فى ذلك، كما تتمكن من إيجاد طرق جديدة لتحسين أمورك على المستوى المهنى، مما يساعده أكثر على التقدم بسرعة أكثر.>حظك اليوم برج الثور الأحد 2015/11/29>على الجانب المهنى:>اليوم تشعر بالطاقة الإيجابية التى تساعدك على إتمام المزيد من المهام المطلوبة منك وإتمام كل الأعمال.>على الجانب العاطفى:>من مميزاتك أنك تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التى تريد إلى الشريك، لذا لا تدع الخلافات تأخذ أكثر من وقتها بينك وبينه.>على الجانب الصحى:> تغيرات الجو المتقلبة تجعلك تعانى من بعض المشكلات فى الجهاز التنفسى، فكن حذرا وحصن نفسك جيدا بالعقاقير والمشروبات الساخنة.>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:>يرى علماء الفلك أن هذا الأسبوع بالنسبة لمواليد برج الثور هو أسبوع جيد، فسوف تستطيع أن تحقّق حلمًا وتذهب إلى موعد شيّق وتقوم بنشاطات مثمرة، وتسمع خبرًا جيدًا يخصك شخصيًا، فاستعد.

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى:

>حتى تتفتح أمامك العديد من المجالات المختلفة والجديدة فى العمل ويساعدك كثيرا فى حياتك، عليك أن تأخذ كل المواقف التى تمر بك بعين العبرة.

>على الصعيد العاطفى:

>تعجب بشخص تصادفه على غير موعد، تشعر معه بالاستقرار وتعيش معه بعض اللحظات الرومانسية الجميلة.

>على الصعيد الصحى:

>راقب حالتك الصحية جيدا فربما تضطر إلى إجراء اتصال بطبيبك الخاص فى نهاية اليوم، فربما ينتابك الشعور بالتوتر نظرا لتكدس الأعمال على عاتقك.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يقول خبراء الأبراج أن مواليد برج الجدى أشخاص مبدعون لا يهدأون، إذ يمتلكون عددًا من المواهب، لكن يحتاجون إلى الأسلوب الأنسب لإطلاقها وتوظيفها فى الزمان والمكان المناسبين.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>على الجانب المهنى:

>حاول أن تركز فى ما هو مطلوب منك، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم، فسوف تحقّق حلمًا وتذهب إلى موعد شيّق وتقوم بنشاطات مثمرة.

>على الجانب العاطفى:

>ينبغى أن تكون أكثر صبرًا مع الشريك وعليك أن تتفرغ لقضاء وقت كافِ معه، وهذا الأمر يمنحه الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل.

>على الجانب الصحى:

>مهما فعلت للتخلص من الآلام التى تنتابك فى المعدة، لن تشعر بالتحسن إلا إذا حاولت التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة والمليئة بالدهون.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>يرى علماء الفلك أن هذه الفترة هى الوقت المناسب لمواليد برج الجوزاء لارتفاع المعنويات المزاج فيعوضون الفترة العصيبة الماضية التى مروا بها ويستطيعون أن يحققوا المزيد من التقدم والنجاح.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الجانب المهنى:

>حاول الحفاظ على هدوئك وحكمتك المعهودة فى حالة واجهت بعض العقبات فى مجال العمل، وتصرف بشىء من العقل حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.

>على الجانب العاطفى:

>الشريك عنيد، فمهما حاولت القيام بإقناعه بوجهة نظرك لن تفلح، لذلك اتركه وشأنه حتى يعود إلى صوابه بمفرده من جديد.

>على الجانب الصحى:

>انتبه إلى نزعية أكلك وحاول الذهاب إلى أحد الأطباء المتخصصين حتى تجد حلا لمشكلة عسر الهضم التى تعانى منها منذ أيام.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أكد علماء الفلك أن هذا العام سوف تدفع الظروف مواليد برج الحمل إلى التقدم وتخلصهم من القلق والتوتر، لذا لابد من أن يحافظون على ثقتهم بنفسهم أكثر.

حظك اليوم لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الحوت:

>على الجانى المهنى:

>تحصل على فرصة للمصالحة مع رئيسك فى العمل، ويمكنك بفضلها تحقيق النجاح واجتياز العديد من الخطوات المهمة فى مجال العمل والسعى نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

>على الجانب العاطفى:

>حتى تتمكن من اكتساب علاقة عاطفية جيدة، حاول أن تتعلم من أخطاء الماضى لتنجح فى المستقبل.

>على الجانب الصحى:

>حتى تتلاشى أى مشكلات صحية يمكن أن تحدث؛ لابد من إجراء بعض الفحوصات على سبيل الاطمئنان.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد برج الحوت ليست على ما يرام، فتصرفاتهم الأخيرة تثير الاستغراب، إذا لابد أن ينتبهون إلى ما يفعلون حتى لا يثيرون قلق من حولهم ويثيرون الشكوك.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الجانب المهنى:

>تشعر اليوم بإحساس عالٍ من النشاط والحماسة، يدفعك إلى إنجاز وإتمام بعض المهام الثقيلة التى وُكلت بها فى مجال العمل.

>على الجانب العاطفى:

>قد يخيّم جو من الملل على حياتك العاطفية ويؤثر على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك، لذلك حاول الخروج من حالة الملل قبل أن تسيطر عليكما.

>على الجانب الصحى:

>قد تعانى الليلة من ألم شديدة فى الصدر وهذا الأمر يتطلب أن تذهب إلى أحد المراكز الطبية لعمل بعض الفحوصات التى تطمئن من خلالها على صحتك.

>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>ينصح علماء الفلك مواليد برج الدلو إذا كان الطقس جيدًا محاولة تجديد النشاط من خلال طرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات فى الطبيعة.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج السرطان:

>على الجانب المهنى:

>تمتلك أفكارًا جيدة ومن الضرورى وضعها فورًا موضع التطوير كل ما عليك هو التركيز فيما تقوم به وسوف تتلاشى تلك الصعوبات تدريجيا.

>على الجانب العاطفى:

>حاول أن تقصر المسافات بينك وبين الحبيب واحرص على القيام بالأمور التى تسعده وتساعدك فى التقرب منه.

>على الجانب الصحى:

> حتى تستطيع أن تتخطى كل العقبات التى قد تقابلها على مدار اليوم، لا تتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تشعر بالتجديد والإيجابية.

>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>أكد خبراء الأبراج أن عام 2015 سيكون جيدا قد يريحك من ضغط أو يحمل إليك الاطمئنان من بعض الشكوك التى كنت تخاف منها، فحاول أن تستريح ولا تقلق من اليوم بشأن ما كنت تفكر به.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج العذراء:

>على الجانب المهنى:

>أنت شخصية تتمتع بقدر عالٍ من الثقة فى النفس، لذا تقوم بمبادرات جريئة وتعيش حياة نشيطة.

>على الجانب العاطفى:

>اليوم تعيش فترة من الاستقرار العاطفى وهذا الأمر يؤثر على حياتك وعلاقتك بالشريك بشكل جيد.

>على الجانب الصحى:

>حاول أن تواجه السمنة التى أصابتك بالعزيمة على اتباع حمية مدروسة ومطبقة بدقة حتى لا يزداد الأمر سوءا.

>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>ينصحك علماء الفلك وخبراء الأبراج أن تتخلى عن التمسك بالماضى والتركيز فيما أنت عليه هذه الأيام وسوف ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيا ويخلّصك من ترسبات الماضى المزعجة.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الجانب المهنى:

>ربما تستطيع تحقيق مشروعًا مهمًا كنت بانتظاره منذ مدة طويلة، فهيئ نفسك للعمل الدؤوب فى الفترة القادمة.

>على الجانب العاطفى:

>أنتَ بحاجة إلى تعاطف الحبيب معك فلا تستفزّه وحاول أن التقرب منه أكثر، فعنده ما لا تجده عند أى شخص آخر.

>على الجانب الصحى:

>أنت تعانى من بعض الأزمات الصحية من وقت لأخر، لذا عليك الإكثار من التدريب للحصول على اللياقة البدنية التى تمكنك من ممارسة الأعمال بسهولة دون الشعور بالتعب.

>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يقول خبراء الأبراج أن مواليد العقرب سوف يتعرضون لفترة انتقالية فى حياتهم: إذا تتلاشى جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية ليعيشون فترة مستقرة فى الجانب المهنى والعاطفى مع الحبيب تملأه العاطفة والسعادة.

حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج القوس:

>على الجانب المهنى:

>سوف تتحسن أوضاعك فى العمل هذا الأسبوع بعد أيام من المشاحنات المتواصلة، ولكن تعود الأمور لمجاريها بالنفع والربح فيما بعد وتساعدك على تحسين أوضاعك.

>على الجانب العاطفى:

>احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينكما حتى تصبح حياتك مع الشريك مستقرة وهادئة وخالية من المشكلات والخلافات.

>على الجانب الصحى:

>تتمتع بقدر من الاستقرار الصحى هذه الأيام يساعدك فى تجنب الكثير والعديد من المشكلات الصحية التى ربما تحدث لك.

>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يرى علماء الفلك أن الحظ سيبتسم لمواليد القوس فى هذا الأسبوع، أن تعمل فى الظل بعيدًا عن لفت الأنظار وتصرّف بسرية بعيدا عن أنظار وعيون الحاقدين والمترصدين لك.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>على الجانب المهنى:>حاول أن توظف طاقتك الإبداعية والخلاقة التى تتمتع بها فى الزمان والمكان المناسبين لا تقلق فأنت شخصية قادرة على تخطى الصعوبات والضغوط والمسئوليات بشكل ملحوظ.>على الجانب العاطفى:

حاول أن لا تخذل الحبيب أو تسبب له الإزعاج، وعليك بذل المزيد من الجهد من أجل إرضائه، فهو يحبك ويحرص دائما على إسعادك.

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>ربما تتعرض اليوم لبعض المشكلات الصحية، فحاول الحصول على الراحة حتى لا تؤثر عليك بشكل كبير.>يرى علماء الفلك أن مواليد الميزان أشخاص مخلصين وملتزمين فى مجال العمل، مما يخلق انطباعا هائلا عنهم عند الرؤساء والمديرين ويمنحهم الفرص لتلقى المكافآت بصورة مستمرة.