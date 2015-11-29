حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/11/29



>على الجانب المهنى:

>قراراتك الحكيمة تجنبك حدوث الكثير من الخسائر التى ربما كانت ستحدث لك فى الفترة الحالية.

>على الجانب العاطفى:

>حاول أن تأخذ إجازة لمدة يومين تتفرغ فيها للحبيب فقط، لتحاول أن تقضى معه وقتا يعود بكما إلى المشاعر الرقيقة والشعور بالحب من جديد.

>على الجانب الصحى:

>حاول الابتعاد عن الأمور التى قد تؤثر على صحتك، إذا يجب عليك الاهتمام بحالتك الصحية واتباع إرشادات الأطباء التى وصفوها لك.

>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يرى علماء الفلك أن عام 2015 من أهم الفترات فى حياتك، إذا أن الفرصة مناسبة اليوم للتخلص من الضغوط وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك فى ذلك، كما تتمكن من إيجاد طرق جديدة لتحسين أمورك على المستوى المهنى، مما يساعده أكثر على التقدم بسرعة أكثر.

شبكةعيونالإخبارية

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