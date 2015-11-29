حظك اليوم برج الثور الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الثور:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>على الجانب المهنى:>اليوم تشعر بالطاقة الإيجابية التى تساعدك على إتمام المزيد من المهام المطلوبة منك وإتمام كل الأعمال.>على الجانب العاطفى:>من مميزاتك أنك تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التى تريد إلى الشريك، لذا لا تدع الخلافات تأخذ أكثر من وقتها بينك وبينه..> تغيرات الجو المتقلبة تجعلك تعانى من بعض المشكلات فى الجهاز التنفسى، فكن حذرا وحصن نفسك جيدا بالعقاقير والمشروبات الساخنة.>يرى علماء الفلك أن هذا الأسبوع بالنسبة لمواليد برج الثور هو أسبوع جيد، فسوف تستطيع أن تحقّق حلمًا وتذهب إلى موعد شيّق وتقوم بنشاطات مثمرة، وتسمع خبرًا جيدًا يخصك شخصيًا، فاستعد.