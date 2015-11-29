نقل الشاعر «مأمون الحجاجي» إلى العناية المركز

يرقد الشاعر والأديب مأمون الحجاجى بالعناية المركزة بمستشفي الاقصر الدولي إثر تعرضه لجلطة في المخ .

وقال الشاعر خالد الطاهر أن الحالة الصحية لـ«الحجاجي» مستقرة رغم استمرار بقائه بالعناية المركزه ولكن الأطباء أكدوا استقرار حالته.

ووجه عدد من أدباء وكتاب الأقصر الشكر للكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة علي سرعة استجابته لإنقاذ «الحجاجي» الامر الذي ساهم بشكل كبير في تجاوب إدارة مستشفى الأقصر الدولي.

مأمون الحجاجى أديب من محافظة الأقصر ورئيس نادي الأدب المركزي بالمحافظة صدرت له عدة أعمال أدبية تنوعت بين الشعر العامي والنصوص المسرحية وشعر الفصحى.

وفاز الحجاجي العام قبل الماضي بالمركز الثانى في المسابقة الدولية لنصوص المونودراما في نسختها العربية التي تمنحها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح وذلك عن مسرحية «الانتظار».