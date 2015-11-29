حظك اليوم لبرج الجدى الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>حتى تتفتح أمامك العديد من المجالات المختلفة والجديدة فى العمل ويساعدك كثيرا فى حياتك، عليك أن تأخذ كل المواقف التى تمر بك بعين العبرة.>تعجب بشخص تصادفه على غير موعد، تشعر معه بالاستقرار وتعيش معه بعض اللحظات الرومانسية الجميلة.>راقب حالتك الصحية جيدا فربما تضطر إلى إجراء اتصال بطبيبك الخاص فى نهاية اليوم، فربما ينتابك الشعور بالتوتر نظرا لتكدس الأعمال على عاتقك.>يقول خبراء الأبراج أن مواليد برج الجدى أشخاص مبدعون لا يهدأون، إذ يمتلكون عددًا من المواهب، لكن يحتاجون إلى الأسلوب الأنسب لإطلاقها وتوظيفها فى الزمان والمكان المناسبين.