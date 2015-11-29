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حظك اليوم لبرج الجدى الأحد 2015/11/29

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حظك اليوم لبرج الجدى الأحد 2015/11/29 حظك اليوم لبرج الجدى الأحد 2015/11/29

لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:


>حتى تتفتح أمامك العديد من المجالات المختلفة والجديدة فى العمل ويساعدك كثيرا فى حياتك، عليك أن تأخذ كل المواقف التى تمر بك بعين العبرة.

على الصعيد العاطفى:


>تعجب بشخص تصادفه على غير موعد، تشعر معه بالاستقرار وتعيش معه بعض اللحظات الرومانسية الجميلة.

على الصعيد الصحى:


>راقب حالتك الصحية جيدا فربما تضطر إلى إجراء اتصال بطبيبك الخاص فى نهاية اليوم، فربما ينتابك الشعور بالتوتر نظرا لتكدس الأعمال على عاتقك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يقول خبراء الأبراج أن مواليد برج الجدى أشخاص مبدعون لا يهدأون، إذ يمتلكون عددًا من المواهب، لكن يحتاجون إلى الأسلوب الأنسب لإطلاقها وتوظيفها فى الزمان والمكان المناسبين.

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مصر 365

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