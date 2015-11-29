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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/11/29

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/11/29

كتبت مريم كشك

لبرج الجوزاء:


>على الجانب المهنى:
>حاول أن تركز فى ما هو مطلوب منك، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم، فسوف تحقّق حلمًا وتذهب إلى موعد شيّق وتقوم بنشاطات مثمرة.
>على الجانب العاطفى:
>ينبغى أن تكون أكثر صبرًا مع الشريك وعليك أن تتفرغ لقضاء وقت كافِ معه، وهذا الأمر يمنحه الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل.
>على الجانب الصحى:
>مهما فعلت للتخلص من الآلام التى تنتابك فى المعدة، لن تشعر بالتحسن إلا إذا حاولت التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة والمليئة بالدهون.
>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>يرى علماء الفلك أن هذه الفترة هى الوقت المناسب لمواليد لارتفاع المعنويات المزاج فيعوضون الفترة العصيبة الماضية التى مروا بها ويستطيعون أن يحققوا المزيد من التقدم والنجاح.
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