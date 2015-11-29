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حظك اليوم برج الحمل الأحد 2015/11/29

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج الحمل الأحد 2015/11/29
لبرج الحمل:

على الجانب المهنى:


>حاول الحفاظ على هدوئك وحكمتك المعهودة فى حالة واجهت بعض العقبات فى مجال العمل، وتصرف بشىء من العقل حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.

على الجانب العاطفى:


>الشريك عنيد، فمهما حاولت القيام بإقناعه بوجهة نظرك لن تفلح، لذلك اتركه وشأنه حتى يعود إلى صوابه بمفرده من جديد.

على الجانب الصحى:


>انتبه إلى نزعية أكلك وحاول الذهاب إلى أحد الأطباء المتخصصين حتى تجد حلا لمشكلة عسر الهضم التى تعانى منها منذ أيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>أكد علماء الفلك أن هذا العام سوف تدفع الظروف مواليد برج الحمل إلى التقدم وتخلصهم من القلق والتوتر، لذا لابد من أن يحافظون على ثقتهم بنفسهم أكثر.

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مصر 365

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