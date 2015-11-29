حظك اليوم برج الحمل الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الحمل:إعلان - Ads إعلان - Ads
>حاول الحفاظ على هدوئك وحكمتك المعهودة فى حالة واجهت بعض العقبات فى مجال العمل، وتصرف بشىء من العقل حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.
>الشريك عنيد، فمهما حاولت القيام بإقناعه بوجهة نظرك لن تفلح، لذلك اتركه وشأنه حتى يعود إلى صوابه بمفرده من جديد.
>انتبه إلى نزعية أكلك وحاول الذهاب إلى أحد الأطباء المتخصصين حتى تجد حلا لمشكلة عسر الهضم التى تعانى منها منذ أيام.
>أكد علماء الفلك أن هذا العام سوف تدفع الظروف مواليد برج الحمل إلى التقدم وتخلصهم من القلق والتوتر، لذا لابد من أن يحافظون على ثقتهم بنفسهم أكثر.
على الجانب المهنى:
>حاول الحفاظ على هدوئك وحكمتك المعهودة فى حالة واجهت بعض العقبات فى مجال العمل، وتصرف بشىء من العقل حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.
على الجانب العاطفى:
>الشريك عنيد، فمهما حاولت القيام بإقناعه بوجهة نظرك لن تفلح، لذلك اتركه وشأنه حتى يعود إلى صوابه بمفرده من جديد.
على الجانب الصحى:
>انتبه إلى نزعية أكلك وحاول الذهاب إلى أحد الأطباء المتخصصين حتى تجد حلا لمشكلة عسر الهضم التى تعانى منها منذ أيام.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>أكد علماء الفلك أن هذا العام سوف تدفع الظروف مواليد برج الحمل إلى التقدم وتخلصهم من القلق والتوتر، لذا لابد من أن يحافظون على ثقتهم بنفسهم أكثر.