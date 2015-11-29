حظك اليوم برج الحوت الأحد

حظك اليوم لبرج الحوت:
على الجانى المهنى:
>تحصل على فرصة للمصالحة مع رئيسك فى العمل، ويمكنك بفضلها تحقيق النجاح واجتياز العديد من الخطوات المهمة فى مجال العمل والسعى نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.
على الجانب العاطفى:
>حتى تتمكن من اكتساب علاقة عاطفية جيدة، حاول أن تتعلم من أخطاء الماضى لتنجح فى المستقبل.
>على الجانب الصحى:
حتى تتلاشى أى مشكلات صحية يمكن أن تحدث؛ لابد من إجراء بعض الفحوصات على سبيل الاطمئنان.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد برج الحوت ليست على ما يرام، فتصرفاتهم الأخيرة تثير الاستغراب، إذا لابد أن ينتبهون إلى ما يفعلون حتى لا يثيرون قلق من حولهم ويثيرون الشكوك.