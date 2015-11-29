حظك اليوم برج الحوت الأحد

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانى المهنى:

على الجانب العاطفى:

>تحصل على فرصة للمصالحة مع رئيسك فى العمل، ويمكنك بفضلها تحقيق النجاح واجتياز العديد من الخطوات المهمة فى مجال العمل والسعى نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.>حتى تتمكن من اكتساب علاقة عاطفية جيدة، حاول أن تتعلم من أخطاء الماضى لتنجح فى المستقبل.>على الجانب الصحى:

حتى تتلاشى أى مشكلات صحية يمكن أن تحدث؛ لابد من إجراء بعض الفحوصات على سبيل الاطمئنان.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: