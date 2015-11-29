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حظك اليوم برج الحوت الأحد

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حظك اليوم برج الحوت الأحد حظك اليوم برج الحوت الأحد

لبرج الحوت:

على الجانى المهنى:


>تحصل على فرصة للمصالحة مع رئيسك فى العمل، ويمكنك بفضلها تحقيق النجاح واجتياز العديد من الخطوات المهمة فى مجال العمل والسعى نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

على الجانب العاطفى:


>حتى تتمكن من اكتساب علاقة عاطفية جيدة، حاول أن تتعلم من أخطاء الماضى لتنجح فى المستقبل.
>على الجانب الصحى:

حتى تتلاشى أى مشكلات صحية يمكن أن تحدث؛ لابد من إجراء بعض الفحوصات على سبيل الاطمئنان.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد ليست على ما يرام، فتصرفاتهم الأخيرة تثير الاستغراب، إذا لابد أن ينتبهون إلى ما يفعلون حتى لا يثيرون قلق من حولهم ويثيرون الشكوك.

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مصر 365

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