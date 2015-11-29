حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الدلو:
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على الجانب المهنى:
>تشعر اليوم بإحساس عالٍ من النشاط والحماسة، يدفعك إلى إنجاز وإتمام بعض المهام الثقيلة التى وُكلت بها فى مجال العمل.
على الجانب العاطفى:
>قد يخيّم جو من الملل على حياتك العاطفية ويؤثر على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك، لذلك حاول الخروج من حالة الملل قبل أن تسيطر عليكما.
على الجانب الصحى:
>قد تعانى الليلة من ألم شديدة فى الصدر وهذا الأمر يتطلب أن تذهب إلى أحد المراكز الطبية لعمل بعض الفحوصات التى تطمئن من خلالها على صحتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>ينصح علماء الفلك مواليد برج الدلو إذا كان الطقس جيدًا محاولة تجديد النشاط من خلال طرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات فى الطبيعة.