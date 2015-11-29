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حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/11/29

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/11/29

لبرج الدلو:


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على الجانب المهنى:


>تشعر اليوم بإحساس عالٍ من النشاط والحماسة، يدفعك إلى إنجاز وإتمام بعض المهام الثقيلة التى وُكلت بها فى مجال العمل.

على الجانب العاطفى:


>قد يخيّم جو من الملل على حياتك العاطفية ويؤثر على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك، لذلك حاول الخروج من حالة الملل قبل أن تسيطر عليكما.

على الجانب الصحى:


>قد تعانى الليلة من ألم شديدة فى الصدر وهذا الأمر يتطلب أن تذهب إلى أحد المراكز الطبية لعمل بعض الفحوصات التى تطمئن من خلالها على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>ينصح علماء الفلك مواليد إذا كان الطقس جيدًا محاولة تجديد النشاط من خلال طرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات فى الطبيعة.

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مصر 365

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