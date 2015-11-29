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حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/11/29

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/11/29

لبرج السرطان:


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على الجانب المهنى:


>تمتلك أفكارًا جيدة ومن الضرورى وضعها فورًا موضع التطوير كل ما عليك هو التركيز فيما تقوم به وسوف تتلاشى تلك الصعوبات تدريجيا.

على الجانب العاطفى:


>حاول أن تقصر المسافات بينك وبين الحبيب واحرص على القيام بالأمور التى تسعده وتساعدك فى التقرب منه.

على الجانب الصحى:


> حتى تستطيع أن تتخطى كل العقبات التى قد تقابلها على مدار اليوم، لا تتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تشعر بالتجديد والإيجابية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>أكد خبراء الأبراج أن عام 2015 سيكون جيدا قد يريحك من ضغط أو يحمل إليك الاطمئنان من بعض الشكوك التى كنت تخاف منها، فحاول أن تستريح ولا تقلق من اليوم بشأن ما كنت تفكر به.

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مصر 365

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