حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تمتلك أفكارًا جيدة ومن الضرورى وضعها فورًا موضع التطوير كل ما عليك هو التركيز فيما تقوم به وسوف تتلاشى تلك الصعوبات تدريجيا.>حاول أن تقصر المسافات بينك وبين الحبيب واحرص على القيام بالأمور التى تسعده وتساعدك فى التقرب منه.> حتى تستطيع أن تتخطى كل العقبات التى قد تقابلها على مدار اليوم، لا تتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تشعر بالتجديد والإيجابية.>أكد خبراء الأبراج أن عام 2015 سيكون جيدا قد يريحك من ضغط أو يحمل إليك الاطمئنان من بعض الشكوك التى كنت تخاف منها، فحاول أن تستريح ولا تقلق من اليوم بشأن ما كنت تفكر به.