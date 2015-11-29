حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>أنت شخصية تتمتع بقدر عالٍ من الثقة فى النفس، لذا تقوم بمبادرات جريئة وتعيش حياة نشيطة.>اليوم تعيش فترة من الاستقرار العاطفى وهذا الأمر يؤثر على حياتك وعلاقتك بالشريك بشكل جيد.>حاول أن تواجه السمنة التى أصابتك بالعزيمة على اتباع حمية مدروسة ومطبقة بدقة حتى لا يزداد الأمر سوءا.>ينصحك علماء الفلك وخبراء الأبراج أن تتخلى عن التمسك بالماضى والتركيز فيما أنت عليه هذه الأيام وسوف ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيا ويخلّصك من ترسبات الماضى المزعجة.