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حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/11/29

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/11/29

لبرج العقرب:

على الجانب المهنى:


>ربما تستطيع تحقيق مشروعًا مهمًا كنت بانتظاره منذ مدة طويلة، فهيئ نفسك للعمل الدؤوب فى الفترة القادمة.

على الجانب العاطفى:


>أنتَ بحاجة إلى تعاطف الحبيب معك فلا تستفزّه وحاول أن التقرب منه أكثر، فعنده ما لا تجده عند أى شخص آخر.

على الجانب الصحى:


>أنت تعانى من بعض الأزمات الصحية من وقت لأخر، لذا عليك الإكثار من التدريب للحصول على اللياقة البدنية التى تمكنك من ممارسة الأعمال بسهولة دون الشعور بالتعب.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يقول خبراء الأبراج أن مواليد العقرب سوف يتعرضون لفترة انتقالية فى حياتهم: إذا تتلاشى جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية ليعيشون فترة مستقرة فى الجانب المهنى والعاطفى مع الحبيب تملأه العاطفة والسعادة.

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مصر 365

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