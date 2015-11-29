حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>ربما تستطيع تحقيق مشروعًا مهمًا كنت بانتظاره منذ مدة طويلة، فهيئ نفسك للعمل الدؤوب فى الفترة القادمة.>أنتَ بحاجة إلى تعاطف الحبيب معك فلا تستفزّه وحاول أن التقرب منه أكثر، فعنده ما لا تجده عند أى شخص آخر.>أنت تعانى من بعض الأزمات الصحية من وقت لأخر، لذا عليك الإكثار من التدريب للحصول على اللياقة البدنية التى تمكنك من ممارسة الأعمال بسهولة دون الشعور بالتعب.>يقول خبراء الأبراج أن مواليد العقرب سوف يتعرضون لفترة انتقالية فى حياتهم: إذا تتلاشى جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية ليعيشون فترة مستقرة فى الجانب المهنى والعاطفى مع الحبيب تملأه العاطفة والسعادة.