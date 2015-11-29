حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج القوس:

على الجانب المهنى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>سوف تتحسن أوضاعك فى العمل هذا الأسبوع بعد أيام من المشاحنات المتواصلة، ولكن تعود الأمور لمجاريها بالنفع والربح فيما بعد وتساعدك على تحسين أوضاعك.>على الجانب العاطفى:>احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينكما حتى تصبح حياتك مع الشريك مستقرة وهادئة وخالية من المشكلات والخلافات.>تتمتع بقدر من الاستقرار الصحى هذه الأيام يساعدك فى تجنب الكثير والعديد من المشكلات الصحية التى ربما تحدث لك.>يرى علماء الفلك أن الحظ سيبتسم لمواليد القوس فى هذا الأسبوع، أن تعمل فى الظل بعيدًا عن لفت الأنظار وتصرّف بسرية بعيدا عن أنظار وعيون الحاقدين والمترصدين لك.