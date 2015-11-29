حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج القوس:
على الجانب المهنى:
>سوف تتحسن أوضاعك فى العمل هذا الأسبوع بعد أيام من المشاحنات المتواصلة، ولكن تعود الأمور لمجاريها بالنفع والربح فيما بعد وتساعدك على تحسين أوضاعك.
>على الجانب العاطفى:
>احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينكما حتى تصبح حياتك مع الشريك مستقرة وهادئة وخالية من المشكلات والخلافات.
على الجانب الصحى:
>تتمتع بقدر من الاستقرار الصحى هذه الأيام يساعدك فى تجنب الكثير والعديد من المشكلات الصحية التى ربما تحدث لك.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>يرى علماء الفلك أن الحظ سيبتسم لمواليد القوس فى هذا الأسبوع، أن تعمل فى الظل بعيدًا عن لفت الأنظار وتصرّف بسرية بعيدا عن أنظار وعيون الحاقدين والمترصدين لك.