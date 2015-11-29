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حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/11/29

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/11/29 حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/11/29

لبرج الميزان:

على الجانب المهنى:


>حاول أن توظف طاقتك الإبداعية والخلاقة التى تتمتع بها فى الزمان والمكان المناسبين لا تقلق فأنت شخصية قادرة على تخطى الصعوبات والضغوط والمسئوليات بشكل ملحوظ.

على الجانب العاطفى:


> حاول أن لا تخذل الحبيب أو تسبب له الإزعاج، وعليك بذل المزيد من الجهد من أجل إرضائه، فهو يحبك ويحرص دائما على إسعادك.

على الجانب الصحى:


>ربما تتعرض اليوم لبعض المشكلات الصحية، فحاول الحصول على الراحة حتى لا تؤثر عليك بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>يرى علماء الفلك أن مواليد الميزان أشخاص مخلصين وملتزمين فى مجال العمل، مما يخلق انطباعا هائلا عنهم عند الرؤساء والمديرين ويمنحهم الفرص لتلقى المكافآت بصورة مستمرة.

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك، تابعنا على صفحات اليوم السابع للتعرف على حظك اليوم وما تخبئه لك الأبراج على كل الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية.
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مصر 365

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