حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/11/29

حظك اليوم لبرج الميزان:

على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>حاول أن توظف طاقتك الإبداعية والخلاقة التى تتمتع بها فى الزمان والمكان المناسبين لا تقلق فأنت شخصية قادرة على تخطى الصعوبات والضغوط والمسئوليات بشكل ملحوظ.> حاول أن لا تخذل الحبيب أو تسبب له الإزعاج، وعليك بذل المزيد من الجهد من أجل إرضائه، فهو يحبك ويحرص دائما على إسعادك.>ربما تتعرض اليوم لبعض المشكلات الصحية، فحاول الحصول على الراحة حتى لا تؤثر عليك بشكل كبير.>يرى علماء الفلك أن مواليد الميزان أشخاص مخلصين وملتزمين فى مجال العمل، مما يخلق انطباعا هائلا عنهم عند الرؤساء والمديرين ويمنحهم الفرص لتلقى المكافآت بصورة مستمرة.

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