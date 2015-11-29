استخدمي هذا القناع مرة بالاسبوع ليبدو وجهك اصغر باكثر من 10 سنوات

تسعى كل سيدة ان تتمتع بقدر من الجمال والحصول على بشرة مثالية خالية من مشاكل البشرة من حبوب وتجاعيد ونمش وكلف وغيرها من المشاكل الجمالية ،والحصول على هذه البشرة المشرقة التي تجعلك تبدين اصغر من سنك ليس بالحلم البعيد ،فاليوم نقدم لكم وصفة طبيعية باستخدام الارز.

فالارز هو الكنز الدفين عندك بالبيت والذي يوفر عليك عناء الذهاب الى مراكز التجميل المكلفة او شراء الكثير من مستحضرات التجميل،فقد استخدم اليابانيون الارز منذ القدم فى العناية بالوجه وذلك لفوائده الكثيرة فهو غني بمضادات الاكسدة التي تساعد في انتاج الكولاجين الذي يساعد بشكل كبير فى محاربة التجاعيد ،كما ان الارز يساعد ايضا على تجديد خلايا البشرة وجعل البشرة نضرة ومشرقة ،واليكم مكونات الوصفة وطريقتها

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من الارز البني (لاحتوائة على نسبة كبيرة من المعادن)

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة من عسل النحل

الطريقة:

-قومي بغلي الارز في الماء .

-قومي بتصفية الارز من الماء ولا تتخلصي من الماء

-قومي باضافة العسل وحليب جوز الهند واخلطي المكونات جيدا

-ضعي المزيج على وجهك حتي يجف تماما ،ثم اشطفي وجهك بماء غلي الارز جيدا

-بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر ،ويكرر هذا القناع مرة بالاسبوع

شبكةعيونالإخبارية

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