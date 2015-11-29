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مطار القاهرة يستقبل 5929 من جنسيات مختلفة لزيارة الأماكن السياحية

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مطار القاهرة يستقبل 5929 من جنسيات مختلفة لزيارة الأماكن السياحية مطار القاهرة يستقبل 5929 من جنسيات مختلفة لزيارة الأماكن السياحية
استقبل مطار القاهرة الدولى، 5929 سائحا من عدة جنسيات مختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية على متن عدة رحلات مختلفة قادمة من دول أجنبية وعربية لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بمصر.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار، أن مطار القاهرة استقبل خلال 24 ساعة 2833 سائح أجنبيى من مختلف الدول، كما وصل 3096 سائح عربي، وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات، وتوجهوا إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة.

وأوضح المصدر، أنه تم سفر 6120 سائحا من مختلف الجنسيات، بعد أن أنهوا برنامجهم السياحى منهم 2754 سائح أجنبى و3366 سائح عربى.
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