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وزير الكهرباء يفتتح أكبر محطة رياح لإنتاج الطاقة فى الشرق الأوسط بجبل الزيت

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وزير الكهرباء يفتتح أكبر محطة رياح لإنتاج الطاقة فى الشرق الأوسط بجبل الزيت وزير الكهرباء يفتتح أكبر محطة رياح لإنتاج الطاقة فى الشرق الأوسط بجبل الزيت
افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم الأحد أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا قدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع الألمانية وبنك الاستثمارالأوروبى والمفوضية الأوربية وذلك بمنطقة خليج الزيت بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة حوالى 270 مليون يورو شاملة الخدمات الاستشارية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم تنفيذ المشروع تحت مظلة الاتفاق الذى تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والألمانية و الشركاء الأوروبيون "المفوضية الأوروبية، وبنك التعمير الألمانى"­KFW"، وبنك الاستثمار الأوروبى".

وأوضح البيان، أن مدة تنفيذ المشروع بلغت 30 شهراً من خلال 4 حزم تضمنت الحزمة الأولى توريد وتركيب توربينات الرياح لعدد 100 تربينة قدرة كل منها 2 ميجاوات شاملة القواعد الخرسانية ونظام التحكم والمراقبة، وتضمنت الحزمة الثانية الأعمال المدنية والكهربائية، أما الحزمة الثالثة فقد تضمنت إنشاء المبنى الإدارى والعمارات السكنية، والحزمة الرابعة تضمنت إنشاء محطة المحولات .

وأشار البيان إلى أن إنتاج الطاقة المولدة من المشروع يصل سنويا إلى 800 جيجاوات ساعة تسهم فى توفير حوالى 180 ألف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 540 ألف طن ثانى أكسيد الكربون سنويا.

وأضاف البيان أن القدرات المركبة من طاقة الرياح فى الشبكة أصبحت 750 ميجاوات، وأن قطاع الكهرباء يستهدف الوصول إلى نسبة لا تقل عن 20% للطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة المنتجة عام 2022.

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مصر 365

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