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تأجيل محاكمة بديع و104 متهمين من الإخوان لـ7و8 ديسمبر فى أحداث الإسماعيلية

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تأجيل محاكمة بديع و104 متهمين من الإخوان لـ7و8 ديسمبر فى أحداث الإسماعيلية تأجيل محاكمة بديع و104 متهمين من الإخوان لـ7و8 ديسمبر فى أحداث الإسماعيلية
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، الأحد، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع و104 من جماعة الإخوان فى أحداث عنف الإسماعيلية إلى جلستى 7 و8 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.

وتعود القضية إلى 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام عناصر الإخوان، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، المتهمين، فى سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
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