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الأمن يداهم مزارع وشققا مفروشة لضبط مرتكبى حادث كمين المنوات بالجيزة

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الأمن يداهم مزارع وشققا مفروشة لضبط مرتكبى حادث كمين المنوات بالجيزة الأمن يداهم مزارع وشققا مفروشة لضبط مرتكبى حادث كمين المنوات بالجيزة
واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، حالة الاستنفار الأمنى بالمناطق الشرطية، والمنشآت السياحية بعد استهداف كمين المنوات، والذى أسفر عن استشهاد أمين شرطة، أحمد فتحى حسان، وأمين شرطة، مجدى إبراهيم عبدالعظيم، والمجند أحمد خالد حسين، والمجند محمد زارع طه، من قوة مديرية أمن الجيزة، متأثرين بإصاباتهم بطلقات نارية، نتيجة الحادث .

وبدأت أجهزة الأمن بالجيزة فى عملية البحث والتحقيق فى الواقعة، بعد تحديد هوية المتهمين، وتم وتشكيل فريق بحث من عدة قطاعات مختلفة شملت جهاز الأمن الوطنى وقطاع الأمن العام، والبحث الجنائى، تحت إشراف اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء خالد شلبى نائب مدير مباحث الجيزة، والعقيد رجب غراب مفتش قطاع الجنوب، لسرعة ضبطهم .

وقال مصدر أمنى إن استجواب عدد من المشتبه فيهم ساهم فى تحديد هوية المتهمين فى ارتكاب الواقعة، وتم شن عدة مأموريات لعدد من الشقق المفروشة، والمزارع التى يتم تأجيرها بعد ورود معلومات تفيد اختباء منفذى الحادث فى مناطق زراعية .

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مصر 365