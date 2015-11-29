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الرئيس السيسى يصل مطار أورلى فى باريس للمشاركة فى "قمة المناخ"

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الرئيس السيسى يصل مطار أورلى فى باريس للمشاركة فى "قمة المناخ" الرئيس السيسى يصل مطار أورلى فى باريس للمشاركة فى "قمة المناخ"
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار أورلى فى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى افتتاح مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذى يشهد حضوراً مكثفاً لرؤساء الدول والحكومات، الذين يتجاوز عددهم 135 رئيس دولة وحكومة من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس بياناً نيابة عن الدول الإفريقية للتعبير عن موقفها الداعم للتوصل إلى اتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية، ويراعى حقوق كافة الأطراف، ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية فى التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها.
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