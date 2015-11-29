مميش: معدات حفر أنفاق قناة السويس وسيناء تصل 22 ديسمبر المقبل

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن ماكينات ومعدات حفر الأنفاق ستصل فى 22 ديسمبر المقبل، للبدء فى حفر 6 أنفاق للربط بين قناة السويس وسيناء، 3 منها ببورسعيد و3 فى الإسماعيلية منها 4 أنفاق سيارات ونفقان سكة حديد.

وأشار مميش إلى أنه تم التعاقد على 4 ماكينات لحفر الأنفاق أسفل القناة، وتم وصول واحدة منها إلى الإسماعيلية والباقى سيصل بداية من شهر ديسمبر المقبل، وأن الأنفاق الستة سوف تساهم فى إنجاح مشروع محور تنمية قناة السويس وأن الأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة 460 كم2، تعتبر منطقة اقتصادية ذات طابع خاص طبقًا لمواد القانون.

وأضاف، أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور رئيسية وهى محور منطقة بورسعيد، الذى يتضمن إنشاء امتداد لمدينة بورسعيد شرق قناة السويس (المدينة/الميناء)، مع ربطها معًا بشبكة طرق وأنفاق، وإنشاء منطقة لوجستية وصناعية وتجارية كبرى عن طريق تنفيذ ميناء بحرى يشمل أرصفة بطول 5كم وعرض 500م ومجرى مائى بطول 3 كم وقناة بطول 9 كم وعرض 250 ومنطقة صناعية بمساحة 40 مليون م2، والأسبقية الأولى منها 16 مليون م2، وتتكون من منطقة مصانع وخدمات ومركز مؤتمرات عالمى ومراكز للبيع وفنادق ومنطقة سكنية على مساحة 4 مليون م2 بإجمالى حوالى 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى، تتسع لحوالى 50 ألف مواطن، وباكتمال المرحلة الثانية يصل عدد المواطنين إلى 190 ألف مواطن ومنطقة لوجستية بمساحة 30 مليون م2 ومنطقة مزارع سمكية بمساحة 80 مليون م2 تنتج 55 ألف طن أسماك يوميًا، وتوفر عمالة لسبعة آلاف مواطن.