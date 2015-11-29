أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مميش: معدات حفر أنفاق قناة السويس وسيناء تصل 22 ديسمبر المقبل

Google+ Print
مميش: معدات حفر أنفاق قناة السويس وسيناء تصل 22 ديسمبر المقبل مميش: معدات حفر أنفاق قناة السويس وسيناء تصل 22 ديسمبر المقبل
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن ماكينات ومعدات حفر الأنفاق ستصل فى 22 ديسمبر المقبل، للبدء فى حفر 6 أنفاق للربط بين قناة السويس وسيناء، 3 منها ببورسعيد و3 فى الإسماعيلية منها 4 أنفاق سيارات ونفقان سكة حديد.

وأشار مميش إلى أنه تم التعاقد على 4 ماكينات لحفر الأنفاق أسفل القناة، وتم وصول واحدة منها إلى الإسماعيلية والباقى سيصل بداية من شهر ديسمبر المقبل، وأن الأنفاق الستة سوف تساهم فى إنجاح مشروع محور تنمية قناة السويس وأن الأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة 460 كم2، تعتبر منطقة اقتصادية ذات طابع خاص طبقًا لمواد القانون.

وأضاف، أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور رئيسية وهى محور منطقة بورسعيد، الذى يتضمن إنشاء امتداد لمدينة بورسعيد شرق قناة السويس (المدينة/الميناء)، مع ربطها معًا بشبكة طرق وأنفاق، وإنشاء منطقة لوجستية وصناعية وتجارية كبرى عن طريق تنفيذ ميناء بحرى يشمل أرصفة بطول 5كم وعرض 500م ومجرى مائى بطول 3 كم وقناة بطول 9 كم وعرض 250 ومنطقة صناعية بمساحة 40 مليون م2، والأسبقية الأولى منها 16 مليون م2، وتتكون من منطقة مصانع وخدمات ومركز مؤتمرات عالمى ومراكز للبيع وفنادق ومنطقة سكنية على مساحة 4 مليون م2 بإجمالى حوالى 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى، تتسع لحوالى 50 ألف مواطن، وباكتمال المرحلة الثانية يصل عدد المواطنين إلى 190 ألف مواطن ومنطقة لوجستية بمساحة 30 مليون م2 ومنطقة مزارع سمكية بمساحة 80 مليون م2 تنتج 55 ألف طن أسماك يوميًا، وتوفر عمالة لسبعة آلاف مواطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365