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مقتل عامل مصري على يد مجهولين في الأردن

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مسلحين - ارشيفية

مسلحون – ارشيفية

قتل عامل من أبناء قرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، شمال المنيا، في ظروف غامضة علي يد مجهولين، أثناء حراسة مزرعة بمنطقة غرناطة، بمحافظة مأدبا بالمملكة الأردنية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر وضربات بالرأس.

قال أشرف صلاح صديق، ابن خال المجني عليه، إن الأسرة تلقت اتصال تليفوني، صباح اليوم، من أحد اقارب المجني علية العاملين بالاردن، واخر من الخارجية المصرية ، بمقتل محمد عادل ، علي يد مجهولين، مؤكدًا انة يعمل حارس مزرعة ، واثناء حراسة المزرعة ليلا قام مجهولين ، بطلاق الاعيرة النارية علية ، واصابة بضربات بالرأس ، مما ادي الة مصرعة ، وقد تم نقل الي مشرحة مستشفي غرناطة ، حيث قررت النيابة تشريح جثمانة والتحقيق في الواقعة.

وأضاف «صلاح» أن أحد المسؤلين بالسفارة المصرية بالأردن يتابع الحادث، وجثمان المجني عليه، أثناء عملية التشريح، ونقله إلي أسرته بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، مسقط رأس المجني عليه.

الضحية

الضحية

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