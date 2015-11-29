شرطة التموين والتجارة تضبط 37 ألف لتر بنزين وطن لحوم فاسدة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 8 قضايا مواد بترولية، ضبط خلالها 37870 لتر بنزين وسولار، و12 قضية أسطوانات بوتاجاز و2 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 750 كيلو جرام، و34 قضية مخالفات مخابز و7 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و33 قضية غش غذائى وغير غذائى، و281 قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين" .

كما نجحت شرطة التموين فى ضبط 21 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك، بمضبوطات بلغت 1,095 طن، و9 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و24 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.