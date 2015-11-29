زيت الزيتون يعالج حب الشباب

حب الشباب أكثر المشكلات التى يبحث الكثيرون عن حلول لها على الدوام، وزيت الزيتون من المعروف أن له الكثير من الفوائد التى جعلته يتربع على عرش الزيوت الطبيعية كاملة، وجعلته واحدا من أفضل العلاجات الطبيعية بحيث يدخل فى تكوين أفضل الكريمات لتنقية البشرة والتئامها، وكذلك فى علاج حب الشباب. حب الشباب

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>أوضح الدكتور أيمن محمد، أخصائى الجلدية، خلال حديثه أن زيت الزيتون من أفضل العلاجات الطبيعية المستخدمة فى علاج حب الشباب، والبثور المتناثرة، ففى أغلب الحالات، وليس كلها يصبح دهانه على البشرة سببا فى اختفاء حب الشباب نهائيا وزوال آثاره كليا حب الشباب وزيت الزيتون

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> وأوضح الدكتور أيمن أن حب الشباب له الكثير من المشكلات أهمها تركه آثارا وندبات كثيرة على الجلد، وهو ما يجعل زيت الزيتون بدهانه يوميا على بشرة نظيفة معرضة للبخار المتصاعد لمدة دقيقة، ثم تجفيفها جيدا، وبعدها تدليك البشرة بالزيت، والنوم لساعات الليل كاملة، سببا فى التخلص التام والتدريجى من البثور وحب الشباب، حيث إنه له خاصية التئامية للجروح والالتهابات وآثار وندبات البشرة المختلفة، ويشدد أخصائى الجلدية أن بعض زيت الزيتون لا يصلح لعلاج بعض حالات حب الشباب، خاصة تلك التى تعانى التهابا شديدا، أو الدرجات المتقدمة من التهابها وامتلائها بالصديد والسوائل ويصبح استخامه ملائما، فى حالة إذا ما تخلقنا من درجة الالتهاب الشديدة بتلحلد والبثور، ثم استخدمناه بعدها للعلاج.

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شبكةعيونالإخبارية

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