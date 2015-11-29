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ونش هيئة قناة السويس ينتشل 600 طن من حطام السفن الغارقة بالإسكندرية

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ونش هيئة قناة السويس ينتشل 600 طن من حطام السفن الغارقة بالإسكندرية ونش هيئة قناة السويس ينتشل 600 طن من حطام السفن الغارقة بالإسكندرية
إنتشل الونش العائم "إنقاذ 1" عدد 605 طن حديد من بقايا السفن الغارقة تحت سطح الماء بميناء الاسكندرية.

وجه اللواء بحري فتحي طه محمد القائم بأعمال رئيس هيئة الميناء قطاع الحركة في الميناء برئاسة اللواء بحري خالد سليمان بتقديم كافة التسهيلات لطاقم الونش لمواصلة العمل وانتشال ما تبقي من حطام السفن لسرعة التخلص منها قبل الميعاد الذي حدده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل .

ومن ناحية أخري تستمر الحركة الطبيعية للعمل بالميناء اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2015 فقد حققت حركة السفن وحركة الشاحنات معدلاتها الطبيعية ، وغادر الميناء 15 سفينة ،  واستقبل 6 سفن منهم السفينة " GAZ SUEZ " المحملة بــ 13 ألف  طن بوتاجاز قادمة من الجزائر وجاري تفريغها ، كما استقبل الميناء السفينة المالطية  "LUCKY LADY " المحملة بــ 30 ألف طن جازولين جاري تفريغهم ، كما يجري تفريغ ثلاث سفن محملة بالقمح بإجمالي 132 ألف طن قمح ليرتفع المخزون الاستراتيجي للغلال بالميناء  الي مليون وعشرة آلاف طن .

هذا وقد نسق اللواء بحري فتحي طه مع كافة الجهات المعنية لتسهيل كافة الاجراءات للكشف علي شحنة القمح وفحصها والتأكد من سلامتها ، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل نزولها الي الميناء.
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