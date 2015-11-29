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بالصور.. محافظ البحر الأحمر ووزير الكهرباء يتفقدان محطة الرياح بجبل الزيت

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بالصور.. محافظ البحر الأحمر ووزير الكهرباء يتفقدان محطة الرياح بجبل الزيت بالصور.. محافظ البحر الأحمر ووزير الكهرباء يتفقدان محطة الرياح بجبل الزيت
تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، محطة الرياح بجبل الزيت بالبحر الأحمر، وذلك بعد افتتاحها وإطلاق شارة بدء العمل بها، بحضور السفير الألمانى ورئيس المفوضية الأوروبية .

ورحب المحافظ بالوزير لتواجده على أرض البحر الأحمر، متمنياً إقامة العديد من الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة بالمحافظة، مضيفاً أن هذه المحطة توفر 200 ميجا وات من الكهرباء، وأفاد بأن البحر الأحمر تخطط لإقامة المزيد من محطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بجميع مدن المحافظة .

كما أشاد وزير الكهرباء بوجود العديد من محطات الرياح لتوليد الكهرباء بنطاق محافظة البحر الأحمر، موجهاً الشكر للمحافظ على حرصه لتوفير المزيد من الكهرباء والطاقة المتجددة بالمحافظة .

يذكر أن محطة الرياح لتوليد الكهرباء بجبل الزيت يبلغ إجمالى الطاقة المولدة من الرياح 750 ميجاوات بعد ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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