ختام مسابقة دورى المعلومات العلمية بنادى العلوم بجامعة المنيا

نظم نادى العلوم بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، مسابقة نهائيات دورى المعلومات العلمية، للكشف عن أهم وأحدث المعلومات عن الابتكارات والاختراعات العلمية والتى شاركت بها 20 كلية من كليات الجامعة.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن النتيجة جاءت بفوز كلية الصيدلة بالمركز الأول يليها كلية الزراعة بالمركز الثاني وفازت كلية الطب بالمركز الثالث.

حضر من لجنة التحكيم والتقييم للمعلومات العلمية الدكتور جمال الدين قرامان الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والدكتور جابر خلاف عبد الباقي الأستاذ بكلية العلوم وقام بالإشراف الإداري علي المسابقة حبشي مصيلحى مدير عام رعاية الطلاب وعاطف عبد الحميد مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والدكتور أمير ماهر.

من جانبه أكد جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة، أن الجامعة تهتم ببناء المعرفة وتنمية طلاب الجامعة علمياً بالإضافة إلى خلق الوعي الجامعي بأهمية الابتكار والبحث العلمى، وتعزيز دور نادي العلوم في دعم المبتكرين والدور الذي يقوم به المبتكر فى تنمية المجتمع.

كما أكد الدكتور أحمد نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأهمية دعم الابتكارات والتي يرجع تأثيره المباشر علي الاقتصاد المصري والصناعة والذي بدوره يدعم الاقتصاد من خلال تحويل هذه الابتكارات إلى منتجات قابلة للإنتاج والاستخدام.

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