حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز الفيوم

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بقيادة اللواء ناصر العبد مدير الأمن بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الفيوم حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالمركز.إعلان - Ads إعلان - Ads
شملت الحملة ميدان عبد المنعم رياض ومزلقان الزملوطى ومدخل منشأة عبد الله وأسفرت عن رفع 40 حالة إشغال منها 12 حالة إشغال طريق و8 إشغالات فرش فاكهة و11 حالة باعة جائلين و9 مقاهى وفى مجال الإزالات تم تنفيذ 18 حالة إزالة من بينها 8 أكشاك و5 تاندات و7 عوائق و45 حالة تجنيب وتنظيم.
وفى مجال مكافحة سرقة التيار الكهربائى تم ضبط 15 حالة سرقة تيار كهربائى وفصل التيار عنها بالتنسيق مع قسم شرطة الكهرباء بالفيوم.