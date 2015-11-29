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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز الفيوم

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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز الفيوم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز الفيوم
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بقيادة اللواء ناصر العبد مدير الأمن بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الفيوم حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالمركز.

شملت الحملة ميدان عبد المنعم رياض ومزلقان الزملوطى ومدخل منشأة عبد الله وأسفرت عن رفع 40 حالة إشغال منها 12 حالة إشغال طريق و8 إشغالات فرش فاكهة و11 حالة باعة جائلين و9 مقاهى وفى مجال الإزالات تم تنفيذ 18 حالة إزالة من بينها 8 أكشاك و5 تاندات و7 عوائق و45 حالة تجنيب وتنظيم.

وفى مجال مكافحة سرقة التيار الكهربائى تم ضبط 15 حالة سرقة تيار كهربائى وفصل التيار عنها بالتنسيق مع قسم شرطة الكهرباء بالفيوم.

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مصر 365