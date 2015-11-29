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بالصور.. محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع مجلس الجامعة

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بالصور.. محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع مجلس الجامعة بالصور.. محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع مجلس الجامعة
عقد منذ قليل مجلس جامعة أسيوط اجتماعه الشهرى، برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعال رئيس الجامعة، ومشاركة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بصفته عضواً فى المجلس، وجميع الأعضاء من عمداء كليات الجامعة بأسيوط وبفرعها بمحافظة الوادى الجديد.
>اليوم السابع -11 -2015

وفى مستهل الجلسة أشاد الدكتور أحمد جعيص القائم بأعال رئيس الجامعة بجهود محافظ أسيوط الجادة والمثمرة فى دعم الجامعة، وتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، وهو ما يعكس حرصه على المشاركة فى جلسات المجلس لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الجامعة من أداء رسالتها التعليمية والدور التنموى والخدمى المنوط بها على النحو الأكمل.
>اليوم السابع -11 -2015

من جانبه أكد المهندس الدسوقى، محافظ أسيوط، تقديره لمكانة الجامعة المرموقة ودورها كشريك أساسى فى عملية التنمية بالمحافظة وجهودها فى خدمة المجتمع بصعيد .
>اليوم السابع -11 -2015

وشدد المحافظ على ضرورة وجود مرجعية علمية وآراء للمتخصصين فى مشكلة حرق المخلفات الزراعية والتى تظهر خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من كل عام، والتى تعانى منها المحافظة، وتوفير آلية آمنة للتخلص من تلك الكمية الهائلة من المخلفات، والتى تظهر خلال فترة وجيزة لا تتجاوز شهرا ونصف، كما طرح مشروع تحويل مسار اتجاه السيول والأفكار المطروحة لتنفيذه.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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