بالصور.. محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع مجلس الجامعة

عقد منذ قليل مجلس جامعة أسيوط اجتماعه الشهرى، برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعال رئيس الجامعة، ومشاركة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بصفته عضواً فى المجلس، وجميع الأعضاء من عمداء كليات الجامعة بأسيوط وبفرعها بمحافظة الوادى الجديد.

وفى مستهل الجلسة أشاد الدكتور أحمد جعيص القائم بأعال رئيس الجامعة بجهود محافظ أسيوط الجادة والمثمرة فى دعم الجامعة، وتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، وهو ما يعكس حرصه على المشاركة فى جلسات المجلس لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الجامعة من أداء رسالتها التعليمية والدور التنموى والخدمى المنوط بها على النحو الأكمل.

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من جانبه أكد المهندس الدسوقى، محافظ أسيوط، تقديره لمكانة الجامعة المرموقة ودورها كشريك أساسى فى عملية التنمية بالمحافظة وجهودها فى خدمة المجتمع بصعيد مصر.

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وشدد المحافظ على ضرورة وجود مرجعية علمية وآراء للمتخصصين فى مشكلة حرق المخلفات الزراعية والتى تظهر خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من كل عام، والتى تعانى منها المحافظة، وتوفير آلية آمنة للتخلص من تلك الكمية الهائلة من المخلفات، والتى تظهر خلال فترة وجيزة لا تتجاوز شهرا ونصف، كما طرح مشروع تحويل مسار اتجاه السيول والأفكار المطروحة لتنفيذه.



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