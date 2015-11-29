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ضبط عاطل بحوزته سلاح آلى وطلقات بأسوان

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ضبط عاطل بحوزته سلاح آلى وطلقات بأسوان ضبط عاطل بحوزته سلاح آلى وطلقات بأسوان
تمكن ضباط مباحث أسوان من ضبط عاطل بحيازته سلاح آلى وطلقات، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان إخطارًا اليوم بضبط المتهم "سعيد.ع" 58 سنة عاطل مقيم مركز كوم أمبو وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 والخزينة الخاصة بها وخمس طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بملكيته للسلاح النارى بقصد الدفاع، حسبما أفادت الشرطة جار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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