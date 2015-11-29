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بالفيديو الأرصاد المصرية تحذر: سيول وأمطار غزيرة تضرب البلاد الأسبوع المقبل من يوم الأحد.. ننشر لكم التفاصيل

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بالفيديو الأرصاد المصرية تحذر: سيول وأمطار غزيرة تضرب البلاد الأسبوع المقبل من يوم الأحد.. ننشر لكم التفاصيل بالفيديو الأرصاد المصرية تحذر: سيول وأمطار غزيرة تضرب البلاد الأسبوع المقبل من يوم الأحد.. ننشر لكم التفاصيل

تحدث الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية في جمهورية العربية وذلك عبر فضائية صدى البلد، حيث قال أن الجو في مصر سيبقي مستقراً حتى بداية الأسبوع المقبل، وأنصح المواطنين بإستغلال أوقات الإجازات ودعم السياحة المصرية، وأن الجو سيكون دافئاً حتي يوم الأحد 29 نوفمبر 2015.

وأشار أن الطقس سيبدأ بحالة عدم الإستقرار وأن الموجة تشتد يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2015 وسيكون هناك أمطار غزيرة وبعض السيول، علشان كده احنا بنحذر المواطنين من الشبورة المائية في الصباح والجو البادر في فترات المساء، ويجب أخذ الإحتياط اللازم لمواجهة الموجة القادمة، والتى ستضرب البلاد في مختلف المحافظات، حيث سيكون الجو غير مستقر ويطرأ عليه الكثير من التغيرات.

وأكد بعض خبراء الطقس أن كمية الأمطار وغزارتها ستكون مضاعفة عن الأعوام الماضية وذلك نتيجة التغيرات الجوية التى حدثت في مختلف مناطق العالم، وأكد عبد العال أنه يجب الإستماع الجيد لكافة التحذيرات مع الإهتمام بالنصائح التى أوضحتها اللجنة حول الإستعداد لمواجهة الأمطار والتعاون الكامل مع الهيئة، وستكون المناطق الساحلية أكثر عرضة لسوء الطقس المتوقع الأسبوع المقبل.

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