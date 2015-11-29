المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية ليوم الشهيد

قرر مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إصدار مسكوكة تذكارية من الفضة لتخليد ذكرى شهداء الوطن.

يتضمـن وجـه المسكوكة صورة شعار المناسبة .. فيما يتضمن الوجه الآخر للمسكوكة شعار الدولة محاطا باسم دولة الإمارات العربية المتحدة باللغتين العربية والإنجليزية وتاريخ 30 نوفمبر .

> وسيحدد المصرف المركزي لاحقا اليوم والتاريخ لطرح هذه المسكوكة.

يأتي إصدار المسكوكة .. تثمينا لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوما للشهيد وتخليدا ووفاء وعرفانا لتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية وهم يؤدون واجبهم الوطني .. ومشاركة من المصرف المركزي لتخليد ذكرى شهداء الوطن.

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