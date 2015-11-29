أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية ليوم الشهيد

Google+ Print
المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية ليوم الشهيد المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية ليوم الشهيد

 قرر مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إصدار مسكوكة تذكارية من الفضة لتخليد ذكرى شهداء الوطن.

  يتضمـن وجـه المسكوكة صورة شعار المناسبة .. فيما يتضمن الوجه الآخر للمسكوكة شعار الدولة محاطا باسم دولة الإمارات العربية المتحدة باللغتين العربية والإنجليزية وتاريخ 30  نوفمبر .
> وسيحدد المصرف المركزي لاحقا اليوم والتاريخ لطرح هذه المسكوكة.

 يأتي إصدار المسكوكة .. تثمينا لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن يكون يوم  30  نوفمبر من كل عام يوما للشهيد وتخليدا ووفاء وعرفانا لتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية وهم يؤدون واجبهم الوطني .. ومشاركة من المصرف المركزي لتخليد ذكرى شهداء الوطن.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية