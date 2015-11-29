وضع حجر الأساس لكلية علوم الإعاقة بجامعة بنى سويف

وضع الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الأحد، حجر الأساس لمبنى كلية علوم الإعاقة بحرم الجامعة بشرق النيل، الذى يقع على مساحة 320 فداناً.

أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، أن كلية علوم الإعاقة تعد أول كلية أكاديمية متخصصة لدراسة علوم ذوى الإعاقة، مشيراً إلى أن الجامعة حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء كلية منفردة على مستوى الشرق الأوسط متخصصة فى علوم الإعاقة وكذلك الموافقة المبدئية على إنشاء أول جامعة على مستوى الوطن العربى لدراسة علوم ذوى الإعاقة بكافة صورها كمشروع تطلقه الدولة لرعايتهم والاحتفاء بهم.

موضحاً أن الكلية تضم أقسام التربية الخاصة، والتأهيل النفسى والاجتماعى، والمكتبات ومصادر التعلم، التربية البدنية والترويح، وقسم الفنون والتصميم.